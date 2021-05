Tesla sem qualquer venda em Portugal no 4.º melhor mês de sempre de carros elétricos

As vendas de automóveis de passageiros totalmente elétricos em Portugal atingiram as 924 unidades em abril deste ano, o que representa o quarto valor mais elevado de sempre. No entanto, a Tesla não matriculou um único veículo no mês passado.As vendas de elétricos puros em abril apenas são superadas pelas 1.138 unidades de dezembro de 2020, quando várias marcas matricularam carros elétricos para garantir que cumpriam os limites de emissões de CO2, bem como pelos meses de março em 2020 e 2019, quando foram vendidos 983 e 943 automóveis elétricos, respetivamente.Tradicionalmente, as vendas de elétricos registam maiores volumes no último mês de cada trimestre, quando a fabricante liderada por Elon Musk acelera as entregas para alcançar as metas trimestrais.Esta é a segunda vez desde que a Tesla divulga dados oficiais junto da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) - a partir de janeiro de 2019 - que a marca fecha um mês sem qualquer unidade matriculada. Isso aconteceu em julho do ano passado.As vendas de elétricos puros em Portugal totalizam 2.503 automóveis de passageiros nos primeiros quatro meses deste ano, uma quebra de 14,2% face a igual período de 2020.A líder do mercado nos carros elétricos até abril é a Nissan, com 334 unidades vendidas, seguida de perto pela Peugeot, com 322. A Tesla ocupa agora a terceira posição, com 317.Em abril a campeã de vendas neste segmento foi a Nissan, com 194 veículos, ou seja mais de metade das entregas realizadas nos primeiros quatro meses do ano. Mas o mês fica marcado pela ascensão da Volkswagen, com 109 unidades, e Mercedes-Benz, com 88, que superaram a Renault e a Peugeot nas vendas mensais.