Toyota Caetano vai produzir veículo elétrico em Ovar

Na sua qualidade de parceira mundial de mobilidade do Comité Olímpico Internacional (COI) e do Comité Paraolímpico Internacional (IPC), a Toyota acaba de revelar dois novos produtos de mobilidade inclusiva para transportar pessoas nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024.

O primeiro tem a designação Accessible People Mover (APM) e será produzido em Portugal. Trata-se de um veículo de mobilidade elétrica inclusiva para transportar pessoas, mas também pode transportar mercadorias. Além disso foi desenvolvida uma versão específica para funcionar como veículo de assistência de emergência.

O APM foi projetado para oferecer serviços de "quilómetro final" e transportar pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.



Durante os Jogos, a Toyota terá em circulação cerca de 250 APM, para apoiar o transporte de atletas, visitantes e funcionários em diversas instalações, incluindo locais onde são realizados eventos ou competições e outros locais oficiais, como a aldeia olímpica dos atletas.

Concebido na Bélgica pela Toyota Motor Europe, o APM será produzido em Portugal na Ffábrica da Toyota Caetano Portugal em Ovar. A produção de veículos está prevista para se iniciar em fevereiro de 2024.

Puxador de cadeiras de rodas

A Toyota anunciou ainda o desenvolvimento de um novo puxador elétrico de cadeiras de rodas (e-puller), para garantir, durante os Jogos, que os atletas e as suas famílias, funcionários, voluntários e espetadores se poderão movimentar livremente, de forma sustentável e segura.



O puxador elétrico para cadeira de rodas converte uma cadeira de rodas mecânica clássica numa solução de mobilidade elétrica alimentada por bateria, proporcionando mais liberdade de movimentos aos utentes de cadeiras de rodas.

O puxador para cadeiras de rodas foi desenvolvido em conjunto com a startup de mobilidade austríaca Klaxon, uma empresa especializada na criação de produtos que ajudem as pessoas em cadeiras de rodas a mover-se com maior facilidade e autonomia.

Na Aldeia Paralímpica serão disponibilizadas 50 unidades em mobilidade partilhada através da aplicação KINTO Mobility, para uso dentro da aldeia. Para poder utilizar o serviço, cada utente terá que encaixar um suporte na sua cadeira de rodas.

A velocidade do puxador elétrico estará limitada durante a cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos e quando estiver em uso na Aldeia Paralímpica. A sua autonomia média é de 25 km.

Durante os Jogos, todos os veículos Toyota, incluindo a frota eletrificada e soluções de mobilidade avançada, adotarão uma identidade visual específica. O design único irá enfatizar a estratégia multifacetada da Toyota, onde cada uma das tecnologias presentes nos Jogos será identificável através de cores específicas.





