A Toyota Motor Europe (TME) anunciou em Bruxelas, no evento Kenshiki Forum, a estratégia do grupo (Toyota e Lexus) para atingir a neutralidade carbónica na Europa até 2035. Eletrificação e hidrogénio estão no topo da agenda.

Toyota espera atingir a neutralidade carbónica na Europa até 2025









