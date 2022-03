Trabalhadores da Autoeuropa aprovam acordo laboral

Os trabalhadores da Autoeuropa aprovaram esta quarta-feira o acordo laboral apresentado pela administração para vigorar este ano e no próximo, anunciou a fábrica da Volkswagen em Palmela.Segundo o comunicado, votaram favoravelmente o novo acordo 69,1% dos 5.124 colaboradores da empresa.A primeira proposta levada a votação, a 25 de fevereiro, foi rejeitada pelos trabalhadores, com 60% dos colaboradores que votaram a chumbar o acordo, que previa um aumento mínimo para este ano de 25 euros e substituía o prémio por objetivos, que tinha ascendido a perto de 1.400 euros em 2020 e 2021, por um total de 44 dias de não produção pagos integralmente (down-days).A administração negociou entretanto com a Comissão de Trabalhadores (CT), tendo acordado novas condições, que incluem aumentos salariais de 2% nos dois anos abrangidos (1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023), com um valor mínimo de 30 euros, bem como a manutenção do prémio anual por objetivos."Este acordo representa um marco importante na consolidação do crescimento da fábrica, reconhecendo o desempenho de toda a equipa e garantindo a estabilidade para novos projetos no futuro", sublinha a administração da maior fábrica de produção de automóveis em Portugal.