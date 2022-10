Trabalhadores da Autoeuropa rejeitam prémio de 400 euros: “Exigimos um aumento salarial”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"400 euros? Exigimos um aumento salarial!" Este é o título do comunicado da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, que se reuniu hoje com a administração da empresa, onde foi confrontada com a "atribuição administrativa de um prémio de 400 euros" para "atenuar os efeitos da inflação".

Uma proposta que a Comissão de Trabalhadores considera "inaceitável, porque não responde à reivindicação de um aumento salarial extraordinário", explica, uma semana depois de ter proposto à administração um aumento salarial de 5% em dezembro, com retroativos a julho, e nova atualização em janeiro que tenha em conta a subida da inflação.





A Comissão de Trabalhadores da maior fábrica de automóveis de Portugal "não aceita que, numa empresa que se prepara para atingir um dos seus melhores anos a nível de volume de produção, se apresente uma decisão completamente descabida daquilo que deveria ser a responsabilidade social para com os seus trabalhadores", considerando-a "uma total falta de respeito e consideração por quem realmente contribui para os grandes resultados que a Autoeuropa tem atingido".



Insistindo na tese de que a empresa "tem todas as condições de aplicar um aumento salarial extraordinário de forma a que se compense de uma forma digna a perda de poder de compra dos trabalhadores", promete: "Não vamos desistir desse objectivo."





Após acusar a administração da fábrica da Volkswagen em Palmela de, "com a sua intransigência, tudo estar a fazer para que a paz social na empresa seja perturbada", a Comissão de Trabalhadores comunica a marcação de plenários, que serão realizados nos dias 8 (turnos C e B) e 9 (turnos A e D).

