Trump ameaça presidente da General Motors e exige-lhe a reabertura das fábricas

"É melhor que ela reabra rapidamente" as fábricas, avisou o Presidente dos EUA, em declarações à estação televisiva Fox News, dando a entender que Barra não seria capaz de se manter no cargo, se não mudasse de prioridades.

A GM anunciou, no final de Novembro, a eliminação em 2019 de 15% dos empregos no grupo, em resultado da decisão de encerrar fábricas em sete locais: um em Oshawa, no Canadá, quatro nos EUA e dois fora da América do Norte.