UE cede a Alemanha e admite motor de combustão após 2035, desde que a biocombustíveis

A Comissão Europeia deverá propor a possibilidade de venda de novos carros com motor de combustão interno depois de 2035, caso funcionem a biocombustíveis. É o que indica um documento preliminar visto pela Reuters, numa altura em que a Comissão tenta resolver uma disputa com a Alemanha na transição para o fim da venda de carros a combustão.A proposta sugere a criação de uma categoria de veículos na União Europeia (UE) para veículos que possam funcionar apenas com combustíveis neutros em carbono. Estes teriam ainda de ter tecnologia que impedisse a utilização de outro tipo de combustíveis, nomeadamente os fósseis.Este pode ser um dos caminhos a seguir pelas fabricantes de automóveis após 2035, data em que está planeado que sejam banidas as vendas de novos carros emissores de gases poluentes.Depois de meses sentados à mesa das negociações, os países da União Europeia e o Parlamento Europeu acordaram os parâmetros desta lei no ano passado, mas o ministro dos Transportes alemão surpreendeu o grupo dos 27 com objeções à lei este mês, dias antes de um voto final vinculativo.O principal pedido de Volker Wissing era que a UE permitisse vendas de carros movidos a biocombustíveis além de 2035. Ainda esta terça-feira, o gabinete de Wissing revelou que estava em contacto com a Comissão para tentar chegar a um acordo, num assunto que está a ser acompanhado de perto pela indústria automóvel alemã.Ainda assim, de acordo com fontes consultadas pela agência de informação, o facto de os carros terem de ser capazes de reconhecer a diferença entre um combustível fóssil e um biocombustível é uma questão problemática para a Alemanha, porque iria obrigar os fabricantes a desenvolverem novos motores.O objetivo é que o acordo entre a UE e a Alemanha esteja concluído esta quinta-feira.