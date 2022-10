Veja os carros novos que os portugueses mais compraram até setembro

A liderança dos modelos de automóveis ligeiros de passageiros novos mais vendidos em Portugal nos primeiros nove meses deste ano pertence a uma dupla da Peugeot, tal como sucedia na primeira metade do ano.O modelo mais vendido no mercado nacional continua a ser o Peugeot 2008, seguido do "irmão" 208. A fechar o pódio surge o Renault Captur.A quarta posição pertence ao Dacia Sandero, que ultrapassou no terceiro trimestre o Citroën C3, que caiu para o quinto posto.No sexto lugar surge o Fiat 500, que escalou sete posições face ao "ranking" do primeiro semestre. Seguem-se o Dacia Duster e o Toyota Yaris e, a fechar o Top 10, empatados no nono posto estão o Mercedes-Benz Classe A e o Peugeot 308.Mais para baixo na lista, destaca-se o Model Y da Tesla, que continua a vender mais do que o Model 3, bem como a entrada para o Top 50 do Audi A3, único representante da marca alemã.Na Volkswagen, a corrida ao estatuto de modelo mais popular continua acesa, com o T-Cross, o Polo e o "nacional" T-Roc separados por poucas unidades.