As vendas automóveis em Portugal recuaram 8,5% em janeiro face ao período homólogo de 2019. No primeiro mês deste ano foram vendidos 17.504 veículos.





Nos pesados de mercadorias as vendas situaram-se em 385 veículos, um decréscimo de 11,7%, enquanto nos pesados de passageiros as 101 viaturas vendidas representam uma subida de 12,2%.



Nos ligeiros de passageiros, a liderança pertenceu à Peugeot, com 1.605 unidades vendidas, o que representa, ainda assim, uma queda homóloga de 10%. Já a Mercedes-Benz viu as vendas aumentarem 10,3%, para 1.461 veículos, ascendendo ao segundo lugar no "ranking" das vendas.



A Renault vendeu rigorosamente o mesmo número de viaturas, 1.330, caindo para o terceiro lugar.



Destaque ainda para a BMW, com um crescimento de 12,5%, para 1.073 unidades, o que lhe permitiu subir da sexta para a quarta posição, beneficiando das fortes quebras da Citroën (-21,9%) e Opel (-39,8%).



informou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).No segmento de ligeiros de passageiros, que representa cerca de 82% do mercado,