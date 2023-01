Vendas da Maserati e da Bentley em Portugal disparam

No ano passado, as vendas da Maserati em Portugal mais do que triplicaram, enquanto as da Bentley escalaram 142,3%.









As fabricantes automóveis viram a recuperação do mercado automóvel em Portugal ser adiada novamente no ano passado, com as vendas de ligeiros de passageiros, o principal segmento do mercado, a crescerem apenas 6,6% e ainda 30,8% abaixo dos níveis de 2019, o último ano antes da pandemia.



Mas o cenário é bem mais positivo para as marcas de automóveis de luxo e superdesportivos. As vendas cresceram 7,9% em 2022 e encontram-se ...