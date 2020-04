Vendas de carros elétricos atingem recorde em março apesar da covid-19

As matrículas de automóveis elétricos em Portugal aumentaram 4,2% em março face a igual mês do ano passado, totalizando 983 veículos, o valor mensal mais elevado de sempre. O segmento de veículos puramente elétricos contrariou a quebra de 57,4% registada nos ligeiros de passageiros, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Assim, as vendas trimestrais de ligeiros de passageiros elétricos totalizam 2.676 unidades, mais 26% do que no primeiro trimestre de 2019. Já as vendas de ligeiros de passageiros no seu conjunto sofreram um decréscimo de 23,8%, para 45.282 veículos.

A Tesla brilhou em março com 544 unidades vendidas, uma subida homóloga de 53,2%. A marca liderada por Elon Musk recuperou assim o lugar cimeiro nas vendas de elétricos no primeiro trimestre, com 651 veículos. Isto depois de apenas ter vendido 107 unidades nos dois primeiros meses do ano.

A Nissan, com 496 veículos vendidos no trimestre, perdeu a liderança depois de apenas ter vendido 39 unidades em março.

A Renault, com 102 veículos vendidos em março, fecha o pódio trimestral, com 462 viaturas matriculadas.

Mais atrás surgem a Hyundai, com 205 unidades vendidas, a Peugeot, com 200 veículos, e a Smart, agora exclusivamente elétrica, com 146.

Ainda no top 10 do segmento estão a Jaguar, com 103 unidades do SUV elétrico iPace, a BMW, com 96 veículos, a Volkswagen, com 61, e a Mini, com 59 unidades no mês de estreia.





São ainda de notar as 27 unidades da Audi e os 19 Porsche Taycan vendidos no trimestre, bem como os 45 veículos 100% elétricos matriculados pela Opel e os 44 elétricos vendidos pela Mercedes-Benz.