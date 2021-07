VW vai ligar remuneração da administração ao cumprimento de objetivos ambientais

O administrador-delegado do grupo, Herbert Diess, afirmou na quinta-feira à assembleia de acionistas que só com a mobilidade elétrica se podem reduzir de forma significativa as emissões de dióxido de carbono no tráfego rodoviário nos próximos dez anos."O nosso objetivo é ser líder mundial dos veículos elétricos", disse Diess.Por isso, o conselho de supervisão do grupo apresentou aos acionistas o novo sistema de remuneração dos membros da administração, sujeito à aprovação destes.O novo sistema de remuneração define objetivos ambientais, sociais e de governo.Com esta associação, o grupo avançou que pretende realçar o seu compromisso com a descarbonização e a sustentabilidade.Todas as marcas do grupo Volkswagen, incluido Seat e Cupra, definiram planos de eletrificação.Durante a assembleia, Diess revelou que a Seat e a Cupra vão investir cinco mil milhões de euros até 2025.O grupo Volkswagen viu as vendas dos seus veículos elétricos no primeiro semestre aumentar 165,2%, em termos homólogos, para 170.939 unidades, depois do lançamento de novos modelos, o que representa uma quota de 3,4%, perante os cerca de quase cinco milhões vendidos no total.O grupo VW lançou no primeiro semestre os modelos eléctricos Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.6 (que não se vende na Europa), Skoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Audi e-tron GT2 e Porsche Taycan Cross Turismo.