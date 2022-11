A banca do futuro: leia aqui tudo o que foi dito na conferência do setor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os cinco maiores bancos que operam em Portugal têm perspetivas diferentes sobre o cenário de aumento das taxas de juro dos depósitos (que, ao contrário das aplicadas nos créditos, ainda não refletem a subida das taxas diretoras do BCE), mas todos adotam uma postura cautelosa sobre o tema.

Na conferência "Banca do Futuro", organizada pelo Jornal de Negócios, José João Guilherme, administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD), lembrou que "o preço do dinheiro chama-se taxa de juro", e sem comprometer-se com datas ou volumes, admitiu que "teremos de começar a pagar juros pelos depósitos, é o normal". Isto porque "um clima de taxas de juro de 2% ou 3% é normal. O que não é normal é o que vivemos antes", argumentou.

Já o BCP está a refletir nas taxas "o que considera adequado", afirmou o CEO Miguel Maya. "Estamos em concorrência, temos uma política de capitação de recursos importantes para o banco com diversos tipos de produtos, e temos um preço nos depósitos que nos parece adequado".