"Por educação e institucionalismo não comento palavras do senhor Presidente da República". É desta forma que António Ramalho reage às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que comentou uma possível nova injeção no Novo Banco dizendo que o país não precisa de mais "obras de Santa Engrácia".A resposta do CEO da instituição financeira aconteceu na apresentação dos resultados do Novo Banco em 2021, ano em que pela primeira vez teve lucros e no qual anunciou novo pedido de injeção, desta vez no valor de 209 milhões de euros.O CEO do Novo Banco foi também questionado sobre as investigações iniciadas pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo próprio banco, sobre sua idoneidade. As inquirições têm por base a alegada relação que terá mantido com o antigo presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, e foram iniciadas depois de terem sido reveladas escutas telefónicas em que o presidente executivo da instituição financeira terá falado em "ajudar a preparar" Vieira para a audição na comissão parlamentar inquérito sobre o banco.O líder da instituição não revelou o andamento destes processos, nem se destes já resultaram conclusões, mas sublinhou que na profissão que ocupa, "a idoneidade é avaliada em permanência, o presidente é escrutinado com particular ênfase", e que este processo "implicou uma auto-avaliação".Ramalho voltou a rejeitar a alegada relação com o antigo presidente do Sport Lisboa e Benfica: "Não há uma fotografia minha com Luís Filipe Vieira", garantiu, realçando que "já toda gente entendeu que não existe relação nenhuma".Desafiado a dizer se sai do banco caso conclua que a sua presença é prejudicial à instituição, o presidente executivo do Novo Banco assegurou que está "totalmente comprometido até 2024".(Em atualização).