António Simões apontado como CEO do Santander em Espanha

António Simões está a ser apontado como o próximo presidente executivo do Santander em Espanha. Uma função que o gestor português vai acumular com a atual liderança dos negócios do grupo na Europa.A informação está a ser avançada pelo jornal espanhol El Confidencial , esta quinta-feira, 22 de abril, citando fontes próximas do processo.O responsável deverá, assim, substituir Rami Aboukhair, atual CEO da filial do Santander em Espanha. Uma mudança que, segundo o jornal, faz parte de uma estratégia do grupo, liderado por Ana Botín, para melhorar o processo de tomada de decisão.António Simões esteve durante vários anos no HSBC, liderando várias unidades de negócio em Londres e Hong Kong.Em maio do ano passado, o grupo anunciou que o gestor ia abandonar o banco britânico para assumir a liderança do Santander na Europa, uma função que deverá agora acumular com a de presidente executivo da filial espanhola.