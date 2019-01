Apenas clientes do BCP com mais de dez mil euros escapam às comissões

A partir de abril, apenas as contas com mais de dez mil euros vão estar isentas das comissões de manutenção. Os clientes com menos património terão de pagar 5,40 euros por mês.

Novo ano, novas condições para os clientes do BCP. A partir de abril, quem tiver menos de dez mil euros na conta deixará de estar isento da comissão de manutenção. O banco liderado por Miguel Maya duplica assim o património mínimo necessário para se escapar a estes encargos.



De acordo com as alterações ao preçário, publicadas no site do BCP, os clientes com um património inferior a dez mil euros passarão a pagar pelo menos 5,40 euros por mês. Antes bastavam 5.000 euros (excluindo saldo à ordem) para se estar isento de qualquer comissão de manutenção.

Além do património, os clientes podem tentar escapar a estes encargos se domiciliarem no banco o ordenado, a pensão ou o subsídio da Segurança Social e/ou tenham uma faturação mensal de valor igual ou superior a 400 euros em cartão de débito ou crédito em compras.

A instituição financeira junta-se assim ao Santander. O banco liderado por António Vieira Monteiro também aumentou para dez mil euros o montante mínimo em conta para se estar isento das comissões de manutenção. Uma alteração que vai entrar em vigor a 7 de janeiro.



Além disso, o Santander vai subir a comissão de disponibilização de alguns cartões de débito. Em média, este custo aumenta em quase 34%. Apesar destes aumentos, o banco considera as suas "comissões são competitivas".