Aviva dispara com potenciais compradores no horizonte

As ações da britânica Aviva dispararam esta sexta-feira com os rumores de que a seguradora está a atrair o interesse de compradores, de acordo com a revista The Times.Os títulos da seguradora, uma das maiores no Reino Unido, chegaram a subir 10,5%, com a indicação de que há pelo menos três potenciais interessados estrangeiros em comprar a empresa.Entre as empresas citadas encontram-se a alemã Allianz, a canadense Intact Financial Corp e o grupo escandinavo Tryg.Sabe-se também que uma delas propôs um valor de 6 libras por ação, embora não se saiba exatamente qual.A notícia contagiou também as ações dos principais rivais da seguradora: a Prudential, Legal & General Group e a Phoenix chegaram a subir 3,18%, 4,85% e 2,77%, respetivamente.Os rumores começaram na quarta-feira, quando a Betaville, um website de informação sobre fusões e aquisições, revelou que a Aviva tinha um potencial comprador, embora ainda não se soubesse ao certo quem eram os interessados.No mês passado, a Aviva comprou o negócio de seguros de vida da AIG, no Reino Unid,o por 460 milhões de libras, naquela que foi a maior aquisição até ao momento feita pela sua CEO, Amanda Blanc.