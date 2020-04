Banca abre os cordões à bolsa, mas alerta para a fatura final

O Governo criou as condições para que o setor financeiro possa apoiar empresas e famílias durante a crise atual e os bancos garantem que estão a chegar-se à frente. Já aprovaram mais crédito do que aquele que está disponível, com custos que asseguram ser baixos, e concederam mais de 200 mil moratórias. Mas alertam para uma fatura pesada.