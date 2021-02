Banca admite extensão de moratórias para alguns setores

Depois de um primeiro confinamento que atirou a economia para uma forte contração, as novas medidas restritivas impostas desde meados de janeiro, para travar a propagação da covid-19, vão penalizar ainda mais a economia. Mas o impacto ainda é incerto. Fica, por isso, novamente em cima da mesa a possibilidade de um prolongamento de medidas adotadas para apoiar as famílias e empresas, como é o caso das moratórias no crédito, em

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...