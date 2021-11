Banca alivia imparidades, mas mantém cautela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A crise pandémica obrigou a banca nacional a pôr dinheiro de parte para fazer face aos efeitos da covid-19 na economia e, consequentemente, no setor financeiro. Mais de um ano e meio depois, os bancos começam a aliviar esse montante, mas a cautela mantém-se. Ainda têm mais de 600 milhões de euros para responder a problemas no crédito, numa altura em que as moratórias nos empréstimos já terminaram e em que há outros riscos

