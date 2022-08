Banca vende 1,6 mil milhões em malparado e imóveis

carteira "Citrus", avaliada em cerca de 100 milhões, que o BPI entregou à LX Partners.





A banca portuguesa encaixou 1.622 milhões de euros em negócios de crédito malparado e imóveis durante este verão. As contas foram feitas esta segunda-feira pelo Eco , que cita como exemplos a venda da sede do Novobanco por 112 milhões de euros ou aContudo, mais de metade deste valor diz respeito à venda dos fundos de reestruturação da ECS que os bancos acabaram de fechar com o fundo Davidson Kempner, visto como o "negócio imobiliário do ano" em Portugal, por um valor perto dos 850 milhões de euros."Para a dimensão do nosso país, é um volume de transações alto", indica ao Eco Miguel Campos, diretor de NPL & REO da consultora Aura REE Portugal.Mesmo assim, os bancos mantêm cerca de 11,9 mil milhões de euros em empréstimos difíceis de cobrar nos seus balanços.