Novo Banco coloca à venda carteira de 640 milhões de malparado de grandes devedores

O Novo Banco colocou no mercado uma carteira de crédito malparado com um montante bruto de 640 milhões de euros e que abrange empréstimos em incumprimento de 20 grandes devedores, avança esta segunda-feira o Eco O designado Projeto Harvey inclui, segundo o jornal, oito créditos de empresas e 12 ligados ao setor imobiliário, segundo uma fonte do mercado indicou ao Eco.



Esta é mais uma operação de limpeza do malparado no banco nascido após o colapso do Banco Espírito Santo (BES) e que já alienou diversas carteiras de crédito em incumprimento, em operações que, nalguns casos, geraram polémica.





Foi esse o caso do Projeto Nata II, adquirido pelo fundo norte-americano Davidson Kempner por um valor de apenas 10% do montante em dívida. O Nata II incluía créditos de alguns grandes devedores, nomeadamente a Sogema, de Moniz da Maia, e a Imosteps, de Luís Filipe Vieira.