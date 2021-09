Banco CTT lidera reclamações no crédito da casa

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, o Banco CTT voltou a ser o banco mais reclamado no crédito à habitação, no primeiro semestre do ano. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, na Sinopse de Supervisão Comportamental.





O Banco CTT recebeu 3,17 reclamações por cada 1.000 contratos de crédito à habitação e hipotecário no primeiro semestre de 2021, liderando, assim, o "ranking" neste segmento. Na lista seguem-se o Banco Montepio, BPI e Novo Banco, com 0,75, 0,74 e 0,69 reclamações, respetivamente.





Nas contas de depósito, foi o Banco Altântico Europa que recebeu mais reclamações, com 0,43 queixas por 1.000 contas de depósitos à ordem. Segue-se o ActivoBank, com 0,35 reclamações.





As financeiras ligadas ao setor automóvel lideram as reclamações no crédito aos consumidores. A sucursal em Portugal da Volkswagen Bank gerou 1,77 reclamações por 1.000 contratos de crédito aos consumidores. Em segundo nesta lista está a RCI Banque, com 1,48 queixas, surgindo depois a FCA Capital, com 0,85.



O Banco de Portugal recebeu 9646 reclamações de clientes bancários no primeiro semestre de 2021, o que corresponde a uma média de 1607,7 reclamações por mês e a uma redução de 1,9% face à média mensal de 2020.