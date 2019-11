O Citi "não cumpriu os princípios de gestão e supervisão" que se esperam de um "banco de importância sistémica", explicou um dirigente do referido departamento do banco central, Sam Woods.



Por sua vez, o banco multado afirmou em comunicado que "solucionou completamente os problemas passados identificados pela PRA e resolveu o assunto com a maior brevidade".



Esta foi a maior multa imposta até agora pela PRA, criada há seis anos para supervisionar bancos e seguradoras.

A designada Prudential Regulation Authority (PRA), o departamento do Banco de Inglaterra que impôs a sanção ao Citi, explicou que durante mais de quatro anos as operações no Reino Unido do grupo norte-americano careciam de informação regulatória necessária, nomeadamente sobre o seu capital e posição de liquidez.Essas falhas ocorreram em três filiais do Citi entre junho de 2014 e finais de 2018, dando origem a "erros significativos".