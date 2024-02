Banco de Portugal aplica coimas de 2 milhões. Falhas comportamentais foram as mais comuns

O Banco de Portugal aplicou coimas de mais dea instituições financeiras no quarto trimestre de 2023.Na síntese da atividade sancionatória publicada nesta quarta-feira, o regulador dá conta que naquele período instaurou 94 processos de contraordenação e concluiu 282.Os processos concluídos valeram coimas no valor total de mais de 2 milhões de euros, dos quais 62 mil euros ficaram com execução suspensa.Desses 282 processos, 194 dizem respeito a(ou seja, que estão ligados à relação com os clientes), enquanto 45 estão relacionadas com(que visam proteger a solidez financeira das instituições). Há ainda 27 infrações das regras de funcionamento da Central de Responsabilidades de Crédito, 10 relacionadas com recirculação de numerário, 4 justificadas com regras relativas a atividade financeira ilícita e 2 têm a ver com deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.Já nos 94 processos instaurados, 50 devem-se a, 22 foram decididos por desrespeito a regras de recirculação de numerário, 13 são por falhas de natureza prudencial, 5 estão relacionados com infrações em deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e 4 têm a ver com infrações relacionadas com atividade financeira ilícita.