Banco de Portugal impõe novo "chairman" no Banco de Fomento até junho

O Banco de Portugal terá pedido ao Governo que encontre um novo "chairman" para o Banco Português de Fomento (BPF) até junho, segundo noticia o Eco . Há quase um ano que tem vindo a decorrer o processo de nomeação do presidente não executivo do conselho de administração do banco após a suspensão do ex-administrador do Novo Banco Vítor Fernandes para o cargo.A suspensão de Vítor Fernandes prende-se com o seu envolvimento em documentos do Ministério Público no âmbito da investigação do Cartão Vermelho, que envolve o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira. Para já, tem sido a presidente executiva Beatriz Freitas a acumular ambas as funções na instituição criada em 2020.O supervisor não aceita, no entanto, que a situação se prolongue, de acordo com o Eco. Contactado pelo jornal, o Ministério da Economia e do Mar referiu que "o processo de escolha do futuro chairman do BPF ainda decorre, pelo que, qualquer desenvolvimento, será anunciado em data oportuna".