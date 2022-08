Banco do Chipre recusa compra pela dona do Novo Banco

O fundo Lone Star, que é dono do Novo Banco, viu esta sexta-feira ser-lhe recusado a compra do Banco do Chipre pelo conselho de administração. A Lone Star tinha oferecido 1,51 euros por ação.O Banco do Chipre registou na negociação desta sexta-feira uma valorização de 3,52% para 1,18 euros, totalizando um valor de mercado de 524,3 milhões de euros. O portfólio do fundo liderado por John Grayken inclui o Novo Banco e ainda o alemão IKB Deutsche Industriebank. Vários investidores têm optado por se manterem afastados do setor, mas a banca começa agora a ficar mais atrativa devido à subida das taxas de juro pelos bancos centrais.O Banco do Chipre é a maior instituição de crédito do país, oferecendo serviços desde o retalho à banca comercial, passando pelos seguros. A instituição financeira enfrentou uma forte reestruturação em 2013, na senda da crise económica na Grécia. Como parte do pacote de resgate de 10 mil milhões de euros do Estado, o banco acabou por comprar o seu maior rival e foi recapitalizado com a conversão dos depósitos em ações. De acordo com a Bloomberg, clientes que tinham mais de 100 mil euros na instituição acabaram por ver metade das suas poupanças convertidas em bolsa a um euro por ação.