Banco Finantia deixou de ter russos na estrutura acionista

O Finantia já não tem russos na estrutura acionista. O jornal Eco avança que o banco comprou a participação de 12,2% que era dos russos do VTB Group, que em fevereiro foi visado pelas sanções europeias por causa da invasão da Ucrânia.O acordo entre o banco português e o grupo financeiro russo terá sido assinado na semana passada e foi concluído depois de ter obtido as autorizações das autoridades competentes. O Banco de Portugal também não quis comentar.O grupo financeiro russo tinha 12,2% do capital do banco. Foi o próprio Banco Finantia a comprar essa participação, sendo que as participações dos outros acionistas não registaram qualquer alteração.O acionista principal é a Finantipar, do antigo presidente António Guerreiro. O banco conta agora com outras quatro participações acima de 5%: Arendelle S.A., Natixis (França), Erste Abwicklingsanstalt (Alemanha) e a Surfolk S.L. (Espanha).