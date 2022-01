Banco Montepio condenado a meio milhão por infrações relacionadas com a Portugal Telecom

O Banco Montepio foi condenado a uma coima de 475 mil euros por infrações ocorridas em 2015 relacionadas com produtos financeiros da Portugal Telecom. A insittuição financeira e o gestor já impugnaram a decisão do Banco de Portugal tornada pública nesta quarta-feira.O regulador explica na decisão que o banco foi condenado por duas infrações.A primeira (pela qual o gestor também foi sancionado) resultou numa coima de 280 mil euros para a instituição financeira e 50 mil euros para Jorge Barros Luís, e está relacionada com a "não contabilização e apuramento de requisitos de fundos próprios pelos swaps de risco de incumprimento sobre a Portugal Telecom Internacional Finance".A segunda, de 260 mil euros, por "não ter refletido a exposição total à Portugal Telecom como um grande risco".O Banco de Portugal acumulou as duas coimas aplicadas ao Montepio no valor único de 475 mil euros. Jorge Barros Luis foi condenado ao pagamento de 50 mil euros.O regulador sublinha que a decisão não transitou em julgado, dado que os dois arguidos "impugnaram a decisão condenatória junto do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão".O Banco de Portugal comunicou também nesta quarta-feira que nos últimos três meses de 2021 aplicou um total de 1,7 milhões de euros em multas.