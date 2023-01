Banco polaco do BCP reduz custos com moratórias de crédito

O polaco Bank Millennium, controlado pelo BCP, indicou esta quarta-feira ter decidido reforçar as provisões no quarto trimestre em 501 milhões de zlotis (cerca de 107 milhões de euros ao câmbio atual).Adicionalmente, o banco reviu os custos com as moratórias de crédito.O Bank Millennium detalha que a redução dos custos em 99 milhões de zlotis (cerca de 21,1 milhões de euros), coloca o custo total estimado com as moratórias em 1.325 milhões de zlotis (283,3 milhões de euros).Esta redução irá ter um impacto positivo nos resultados do quarto trimestre, conclui o banco.