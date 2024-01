Banco polaco do BCP volta a constituir mais 142 milhões em provisões

O Bank Millennium - entidade polaca detida em 50,1% pelo BCP - anunciou que constituiu mais 620 milhões de zlótis em provisões nos resultados preliminares do quarto trimestre, devido aos custos derivados dos processos legais relativamente às hipotecas em francos suíços. A informação foi esta sexta-feira comunicada pelo banco ao regulador do mercado da Polónia.Este valor, que equivale a 142,39 milhões de euros, leva a que o total acumulado em provisões em 2023 ascenda a 2.794 milhões de zlótis, ou seja, 641,69 milhões de euros.Adicionalmente, pode ainda ler-se no documento, "82 milhões de zlótis [o equivalente a 18,83 milhões de euros] em provisões devem ser constituídos contra riscos legais derivados da carteira de crédito originada pelo antigo Euro Bank", entretanto adquirido, em 2019, pelo Bank Millennium.Mesmo com as novas provisões, o Bank Millennium espera conseguir, no último trimestre do ano, resultados líquidos positivos. O banco polaco registou lucros de 103 milhões de zlótis (23,66 milhões de euros) no terceiro trimestre de 2023 e 461 milhões de zlótis no acumulado dos primeiros nove meses do ano passado.Apesar dos resultados positivos mais recentes, os processos relacionados com o portfólio de créditos em moeda estrangeira ainda pesaram 813 milhões de zlótis (186,72 milhões de euros) nas contas do banco entre janeiro e setembro.