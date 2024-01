Banco polaco do BCP com lucros de 126,8 milhões após dois anos de contas negativas

Leia Também A Soma dos Dias: O BCP e o PIB de 2023

O Bank Millennium - banco polaco detido em 50,1% pelo BCP - obteve um, segundo avança o BCP, em comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Estes números comparam com prejuízos de 1.015 milhões de zlótis (216,7 milhões de euros) em 2022.Este é o primeiro resultado positivo anual, depois de dois anos a serNo quarto trimestre, o resultado líquido ascendeu a 115 milhões de zlótis (26,2 milhões de euros). Indica o banco que este é oNo entanto, ressalva a instituição financeira, "os resultados do Bank Millennium em 2023 mantiveram-se condicionados pelos encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços que totalizaram 3.338 milhões de zlótis (735,3 milhões de euros)".Na nota enviada ao regulador, o BCP destaca que a, que as comissões líquidas diminuíram 3% e que os custos operacionais diminuíram 10% em termos homólogos. Já os proveitos operacionais, excluindo moratória de crédito, aumentaram 14% face a 2022.No final de dezembro, o banco polaco tinha, mais 116 mil face a dezembro de 2022, registando-se, neste período, um aumento de 11% nos depósitos de particulares.O banco português revela ainda que a sua subsidiária polaca registou um rácio de crédito com imparidades de 4,58%, o que compara com 4,45%. Já o rácio de capital total fixou-se em 18,06% e o rácio "tier 1" em 14,73%, face a 14,42% e 11,28%, respetivamente, em 2022."Os rácios de capital situam-se assim acima dos requisitos regulamentares (P2R) de 12,21% e 9,85%, respetivamente", acrescenta a instituição liderada por Miguel Maya.