Bernardo Meyrelles, num encontro com jornalistas. Agora, "queremos abordar o Norte" e "estar onde estão os clientes". Nesse sentido, "já a partir de amanhã vamos começar a trabalhar na abertura da segunda agência" na cidade Invicta, com a expectativa de que o processo fique concluído até ao final do ano.

Quanto à equipa do EFG Portugal, esta conta inicialmente com sete elementos. Mas o banco quer "mais do que duplicá-la o quanto antes", referiu ainda Bernardo Meyrelles, ex-presidente do Deutsche Bank Portugal.De acordo com o banco suíço, que está presente noutros países europeus, como é o caso de Chipre, França ou Grécia, o objetivo em Portugal passa por conseguir gerir cerca de 1,5 mil milhões de francos suíços (perto de 1,4 mil milhões de euros) em fortunas até 2022. Um número que Giorgio Pradelli, CEO do EFG International, diz ser "conservador"."O sul da Europa é um mercado estratégico", referiu ainda Pradelli, salientando que "Portugal tem vantagens adicionais. Os nossos colegas em Miami viram que [este mercado] ia começar a ser muito atrativo para o Brasil", numa altura em que começaram a sentir-se os problemas no país. Além disso, "há o programa dos vistos gold" e a situação de instabilidade provocada pelo Brexit."Portugal pode beneficiar destes fluxos de pessoas e de dinheiro", garantiu o CEO do EFG International, explicando que a instituição financeira quer focar-se no segmento de clientes que detêm fortunas até 10 milhões de euros e que procuram alternativas de rentabilidade num cenário marcado pelas baixas taxas de juro.