Bancos deram mais de 750 mil moratórias até setembro

"Até 30 de setembro, data em que terminou o prazo para os clientes bancários solicitarem o acesso à moratória pública, os pedidos de adesão a moratórias de crédito abrangeram 812.214 contratos", refere o Banco de Portugal num comunicado divulgado esta quinta-feira, 5 de novembro. Até essa data, diz, "as instituições aplicaram as medidas de apoio previstas nas moratórias de crédito a 751.725 contratos, correspondendo os restantes 60.489 contratos a situações que estavam ainda em apreciação ou que não preencheram as condições de acesso".



Os bancos nacionais deram mais de 750 mil moratórias até setembro, naquela que foi uma medida criada para apoiar as famílias e empresas mais penalizadas pelo impacto da pandemia na economia.Dos contratos de crédito aos quais foram aplicadas as medidas de apoio previstas nas moratórias, 42% eram contratos de crédito à habitação e outros créditos hipotecários (31.606), de acordo com o regulador.Foram ainda aplicadas medidas de apoio a contratos de crédito aos consumidores (217.787) e a contratos de crédito celebrados com empresas, empresários em nome individual (ENI) e outros (216.332).

A 30 de setembro de 2020, os contratos de crédito celebrados com consumidores (famílias) representavam a maioria das operações de crédito que beneficiaram das moratórias (71%), sendo as demais operações relativas a empréstimos concedidos a empresas, ENI e outros (29%), remata o Banco de Portugal.



Inicialmente, o prazo das moratórias terminava em setembro deste ano. Foram depois prolongadas até março do próximo ano e, mais recentemente, até setembro de 2021.





