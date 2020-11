Caixa tem menos 16 mil moratórias no crédito

Leia Também Bancos deram mais de 750 mil moratórias até setembro

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) tinha 62 mil moratórias concedidas até setembro deste ano, um número que representa uma descida em comparação com os dados apresentados em julho.De acordo com os resultados apresentados esta quinta-feira, o banco tinha, até setembro, 62.387 moratórias, num montante total de 5.651 milhões de euros. Isto quando, em julho, tinha 78.184, num total de 6.982 milhões de euros.José Brito, administrador financeiro da CGD, explica esta descida com o facto de muitos clientes particulares terem optado por não beneficiar da extensão da moratória. O prazo inicial era setembro deste ano, tendo depois sido prolongada pelo Governo para março do próximo ano e, mais recentemente, até setembro de 2021."A grande maioria retomou as prestações regulares", afirma o gestor na conferência de imprensa de resultados para os primeiros nove meses.Do lado das empresas, a diminuição deveu-se, refere José Brito, a "uma grande operação de um grande cliente que não quis prorrogar a moratória".Estas moratórias, adianta o banco, representam 13% da carteira de crédito total.Dados divulgados pelo Banco de Portugal, esta quinta-feira, mostram que os bancos concederem mais de 750 mil moratórias no crédito até setembro.