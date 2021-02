BBVA planeia cortar 3.000 postos de trabalho em Espanha

Leia Também Reestruturação do Montepio já ditou saída de quase 250 pessoas

O BBVA planeia cortar perto de 3.000 empregos em Espanha, ou seja, perto de 10% da equipa. O objetivo, adianta o espanhol Expansión , citando fontes próximas do processo, é adaptar-se à digitalização do setor.Questionado pelo jornal, o BBVA recusou comentar. Já fonte de um dos sindicatos adiantou à Reuters que o banco ainda não começou a negociar a saída de trabalhadores. A instituição financeira tem cerca de 29.300 funcionários em Espanha.Onur Genc, CEO do BBVA, já tinha afirmado aos analistas, no mês passado, que o banco pretendia avançar com um plano de corte de custos em alguns países, "incluindo um programa de reestruturação" em Espanha na primeira metade de 2021.

A redução de encargos tem sido realizada por outros bancos espanhóis. O Santander, por exemplo, anunciou no ano passado a saída de 3.600 colaboradores e o encerramento de perto de 30% das agências no país.



Este também tem sido um movimento seguido pela banca portuguesa. Recentemente, o Banco Montepio anunciou que, no âmbito do plano de reestruturação em curso, já saíram 241 funcionários e foram encerradas 37 agências.