BBVA vai ganhar 300 milhões com venda de 50% dos seguros de não vida à Allianz

O BBVA e a Allianz constituíram uma joint-venture para a qual a BBVA Seguros transferirá todos os seus ativos e passivos, avançou a publicação espanhola Expansión. A Allianz, que vai ficar com uma participação maioritária, vai pagar inicialmente 277 milhões de euros aos quais podem acrescer até 100 milhões, dependendo do cumprimento de alguns objetivos de negócio e outras condições pré-acordadas.





O BBVA assegura que este desinvestimento vai permitir um ganho de 300 milhões, o que vai reforçar a posição de capital do banco em 7 pontos base.





Está incluído um acordo de distribuição de 15 anos, período durante o qual o BBVA será o distribuidor exclusivo dos seguros de não vida da sociedade conjunta.





Com esta aliança termina a procura por um sócio por parte do BBVA que durou praticamente dois anos. A Allianz manteve, anteriormente, uma longa parceria com o Popular na área dos seguros. Contudo, quando este último foi comprado pelo Santander, o novo dono preferiu quebrar este laço e pagar 936 milhões à Allianz pela rutura.