BCE diminui requisito de capital da CGD para o próximo ano

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu o requisito de capital total (Pilar 2) exigido à Caixa Geral de Depósitos (CGD) no próximo ano, de acordo com um comunicado enviado esta sexta-feira pelo banco público à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

A instituição financeira liderada por João Pedro Oliveira e Costa diz que foi informada pelo supervisor sobre os requisitos mínimos de capital prudencial e rácio de alavancagem para 2023, na sequência dos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Assim, "o requisito de Pilar 2 para a CGD em 2023 é de 1,9%", uma redução de 10 pontos base face a este ano e de 25 pontos base face a 2021, tendo sido por isso duas revisões consecutivas em baixa.

O banco liderado por Paulo Macedo acrescenta que "os rácios de capital da Caixa, com referência a 30 de setembro de 2022, excedem os novos requisitos mínimos exigidos em matéria de CET1, Tier 1 e Capital Total com margens muito significativas (9,6 pontos percentuais, 7,8 pontos percentuais e 6,7 pontos percentuais, respetivamente)".

