BCE diminui requisito de capital do BPI

O Banco Central Europeu (BCE) diminuiu o requisito de capital total (Pilar 2) exigido ao BPI em 2023.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a instituição financeira liderada por João Pedro Oliveira e Costa que foi informada pelo supervisor sobre os requisitos mínimos de capital prudencial e rácio de alavancagem para 2023, na sequência dos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), "verificando-se uma redução do requisito total de Pilar 2 de 2.0% aplicável em 2022 para 1.9% em 2023"."A partir de 1 de janeiro de 2023, o Banco BPI deve cumprir o requisito mínimo de 8.57% para o rácio de capital Common Equity Tier 1 (CET1)", lê-se ainda no documento.O requisito para o rácio total diminui de 13% para 12,9%. O rácio de alavancagem desce para menos de metade: passa de 6,5% em 2022 para 3% em 2023.