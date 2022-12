BCE mantém requisitos de capital do BCP para o próximo ano

O Banco Central Europeu (BCE) manteve os requisitos de capital do BCP para o próximo ano, de acordo com a comparação entre o comunicado enviado esta quarta-feira à CMVM e a informação prestada ao mercado pelo banco liderada por Miguel Maya em fevereiro deste ano.





Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a instituição financeira dá conta de " ter recebido a decisão do BCE, no âmbito do 'Supervisory Review and Evaluation Process' (SREP) sobre os requisitos mínimos prudenciais que deverão ser respeitados em base consolidada a partir de 1 de janeiro de 2023".





O requisito total mantém-se em 14%, a par do pilar 1 que fica intacto em 8%. Por sua vez, a instituição liderada por Christine Lagarde não mexe no Pilar 2 (2,50%), nem nas reservas, também conhecidas como "buffers" (3,5%).





Leia Também BCE diminui requisito de capital do BPI

"Os’ buffers’ incluem a reserva de conservação de fundos próprios (2,5%), a reserva contra cíclica (0%) e a reserva para outras instituições de importância sistémica (O-SII: 1%), acrescenta o banco liderado por Miguel Maya.





Até ao momento, o BCE já se pronunciou sobre os requisitos de capital a adotar para o próximo ano relativamente ao Bankinter, BPI e Caixa Geral de Depósitos.