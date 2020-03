Covid-19: BCE vai permitir que bancos falhem requisitos de capital

para a reserva de conservação de capital e para o rácio de cobertura de liquidez ", considerando que "estas medidas temporárias vão ser reforçadas pelo adequado alívio das almofadas de capital contracíclicas por parte das autoridades macroprudenciais nacionais".

"As almofadas de capital foram desenhadas de maneira a permitirem que os bancos resistam a situações difíceis, como a atual", diz ainda a mesma entidade. Nesse sentido, o "BCE vai permitir que os bancos operem temporariamente abaixo dos níveis de capital definidos para o Pilar 2,", considerando que "estas medidas temporárias vão ser reforçadas pelo adequado alívio das almofadas de capital contracíclicas por parte das autoridades macroprudenciais nacionais". Os bancos vão ainda poder usar parcialmente os instrumentos de capital que não se qualificam para o rácio Common Equity Tier 1 para responder aos requisitos de capital do Pilar 2, explica ainda o Conselho de Supervisão no comunicado.



Estas medidas "dão um alívio de capital significativo para o apoio da economia", sendo que a expectativa é que os "bancos usem os efeitos positivos destas medidas para apoiar a economia e não para aumentar as distribuições de dividendos ou as remunerações variáveis". O BCE vai ainda discutir com cada bancos outras medidas, como ajustamentos de processos e prazos. Por exemplo, poderá considerar reagendar as inspeções no local ou prolongar prazos para implementação de determinadas medidas impostas por recentes inspeções ou em investigações sobre os modelos internos. (Notícia atualizada.)

O Banco Central Europeu (BCE) vai permitir que os bancos não respondam a algumas das exigências mínimas de capital e operacionais. O objetivo é que sejam capazes de ajudar a economia, numa altura em que esta ficará sob pressão devido ao impacto do coronavírus."O coronavírus trará um choque significativo para as nossas economias. Os bancos precisam de estar numa posição em que continuam a financiar as famílias e empresas que estão a ter dificuldades" devido ao impacto do Covid-19. "As medidas de supervisão acordadas hoje têm como objetivo ajudar os bancos a servir a economia e resolver desafios operacionais", afirma Andrea Enria, presidente no Conselho de Supervisão do BCE, num comunicado enviado esta quinta-feira.