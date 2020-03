BCE abre linha de liquidez de 24 mil milhões para banco central da Dinamarca

Com o objetivo de assegurar liquidez em euros ao Banco Nacional da Dinamarca, o Banco Central Europeu reativou a linha cambial recíproca com a autoridade dinamarquesa, duplicando para 24 mil milhões de euros a liquidez colocada à disposição.

O Banco Central Europeu (BCE) e o Banco Nacional da Dinamarca (banco central dinamarquês) reativaram a linha cambial recíproca para reforçar a liquidez em euros à disposição da autoridade monetária dinamarquesa.





De acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira, 20 de março, pela instituição liderada por Christine Lagarde, esta "linha de swap" foi reativada com efeitos a contar já a partir de hoje e ficará aberta "enquanto for necessário".