"O Conselho de Governadores do BCE terminará as compras líquidas de ativos, ao abrigo do PEPP, assim que considerar que a fase de crise do coronavírus Covid-19 terminou, mas, em todo o caso, nunca antes do final do ano", diz o comunicado.

A decisão tomada pelo BCE acontece após uma reunião de emergência, esta quarta-feira, destinada a avaliar os efeitos da covid-19 e potenciais medidas a avançar. Christine Lagarde afirmou, num tweet, que "não há limites para o compromisso" do BCE em relação aos países do euro.





Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools, within our mandate. https://t.co/RhxuVYPeVR