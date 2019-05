BCP decreta o fim da obrigatoriedade do uso de gravata no verão

O banco alega que se trata de uma “alteração disruptiva” no setor bancário em Portugal, sendo o primeiro banco no país a suspender a obrigatoriedade de uso de gravata durante o verão.

O uso de gravata nas sucursais do BCP vai deixar de ser obrigatório no período de verão. Numa nota interna enviada aos seus trabalhadores, a que o Negócios teve acesso, o banco informa que esta obrigatoriedade vai ser "flexibilizada".





"Entre 1 de junho e 30 de setembro, o uso da gravata passa a ser facultativo nas instalações do Banco, apenas obrigatória na deslocação a clientes ou de representação do banco", lê-se no documento.