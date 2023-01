BCP encaixa 233 milhões com projeto Crow

Leia Também Fechado o negócio do ano no imobiliário. Davidson Kempner compra Projeto Crow

A operação de venda do chamado projeto Crow rendeu 233 milhões de euros ao BCP. A informação foi avançada pelo banco em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.A instituição liderada por Miguel Maya torna-se assim a segunda a revelar o encaixe com a operação. O Novo Banco foi o primeiro, avançando que a venda se materializou numa receita de 224 milhões de euros.No comunicado o Millennium esclarece que "a conclusão desta transação se repercutiu no recebimento de aproximadamente 233 milhões de euros", sendo que "a conclusão do projeto Crow teve um impacto marginalmente positivo de 1,6 milhões de euros nos resultados consolidados do exercício de 2022".O projeto Crow foi o maior negócio imobiliário de 2022 em Portugal , no valor de 850 milhões de euros e consistiu na venda, à Davidson Kempner, de ativos da ECS Capital detidos por vários bancos. Esses ativos incluíam unidades de participação em fundos e hotéis como o Palácio do Governador e o Cascatas Golf & Resort Spa da Hilton.O BCP acrescenta que, "em termos de rácio de capital (CET1 "fully implemented"), estima-se que a redução da exposição no balanço a estes ativos, por via das vendas realizadas, se repercuta no aumento de aproximadamente 15 pontos base.