Projeto Crow com impacto positivo de 2,9 milhões nas contas de 2022 do Novo Banco

A operação de venda do chamado Projeto Crow teve um impacto positivo, antes de impostos, no resultado líquido Novo Banco do ano passado de 2,9 milhões de euros, segundo a informação prestada pela instituição financeira liderada por Mark Bourke à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



O Novo Banco "informa que a conclusão do Projeto Crow repercute-se num impacto esperado positivo de 2,9 milhões de euros no resultado antes de impostos de 2022", pode ler-se na nota enviada ao regulador dos mercados.

O banco já tinha adiantado em dezembro que a conclusão desta transação rendeu 224 milhões de euros, tendo em agosto afirmado apenas, numa nota enviada à CMVM, que esperava "ter um impacto neutro no resultado líquido de 2022".

O Novo Banco é a assim a terceira instituição a dar conta do impacto da venda do Projeto Crow (apesar de ter sido a primeira a informar sobre o recebimento resultante da transação), depois do BCP e Caixa Geral de Depósitos (CGD).

O Projeto Crow foi o

, no valor de 850 milhões de euros e consistiu na venda, à Davidson Kempner, de ativos da ECS Capital detidos por vários bancos. Esses ativos incluíam unidades de participação em fundos e hotéis como o Palácio do Governador e o Cascatas Golf & Resort Spa da Hilton.