Norte-americana Highgate instala-se em Portugal com 18 hotéis

Apresentando-se como empresa líder em investimentos imobiliários e gestão hoteleira, com mais de 20 mil milhões de dólares (18,8 mil milhões de euros) de ativos sob gestão, a norte-americana Highgate (HG) entra agora em Portugal no âmbito daquele que foi classificado como o maior negócio imobiliário de 2022.

"A HG Portugal inicia a sua operação com um portefólio de 18 hotéis distribuídos pelo Algarve, Lisboa, Porto e várias outras regiões em Portugal", revela a multinacional, esta sexta-feira, 3 de março, em comunicado.

A carteira da HG Portugal inclui hotéis que operam com as marcas dos grupos Hilton e IHG, o Cascade Wellness Resort e os hotéis do grupo NAU Hotels & Resorts, como o NAU Salgados Palace e o NAU São Rafael Atlântico.

Para CEO da HG Portugal, a Highgate nomeou Alexandre Solleiro, ex-CEO do Brazil Hospitality Group (BHG) e que foi CEO da cadeia hoteleira Tivoli Hotels & Resorts, cargo que ocupou até à aquisição da rede pelo grupo Minor.

"Alexandre e a equipa da HG Portugal vão aplicar a sua vasta experiência no mercado português e conjugá-la com as plataformas e recursos da Highgate na Europa, Estados Unidos, Caraíbas e América Latina para potenciar o portefólio", realça a multinacional americana.

A sua entrada em Portugal surge no quadro da compra do chamado Projeto Crow - um conjunto de ativos turísticos que integravam os fundos da ECS Capital e que terá rondado os 850 milhões de euros - a um conjunto de bancos nacionais, numa operação liderada pelo fundo norte-americano Davidson Kempner e onde a Highgate assumiu o papel de parceiro operacional para a hotelaria.

"Esta aquisição representa uma excelente oportunidade para adicionar à plataforma da Highgate ativos bem localizados e em simultâneo alcançar uma escala imediata, numa região que está a experienciar um crescimento secular excecionalmente forte", afirma Nicholas Mellis, vice-presidente de aquisições e desenvolvimento da Highgate.

"Vamos aplicar a nossa abordagem inovadora, aprimorada nos últimos 30 anos, às operações, à distribuição, aos alimentos e bebidas, às marcas e ao posicionamento, num momento notável para Portugal em que cada vez mais viajantes estão a descobrir a sua magnificência como um destino de eleição", enfatiza, por sua vez, Arash Azarbargin, CEO da Highgate.

O portefólio da Highgate inclui mais de 500 hotéis detidos e/ou sob gestão, ultrapassando os 80 mil quartos, nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Caraíbas.