BCP funcionou "com total normalidade" em dia de greve, indica CEO

80% dos funcionários abrangidos pela redução de pessoal constante no plano estratégico da instituição.

"E m nenhuma circunstância poderemos escolher o caminho fácil em detrimento do caminho que consideramos correto, mesmo que tal implique, como é o caso, tomar no presente decisões difíceis, mas que temos por necessárias para o desenvolvimento sustentável do banco e dos seus trabalhadores", conclui Miguel Maya.

"O banco funcionou durante o dia de hoje com total normalidade e sem qualquer perturbação", indicou esta sexta-feira o CEO do BCP, Miguel Maya, numa nota aos funcionários, a que o Negócios teve acesso.Este dia 1 de outubro fica marcado pela greve dos trabalhadores do BCP e do Santander, contra os processos de despedimento coletivo em curso nas duas instituições, e que os sindicatos do setor consideram ter sido um sucesso."Não vamos comentar opiniões nem fazer um balanço, como muitas vezes é habitual, situando o tema no domínio do sucesso ou insucesso da greve. Para a Comissão Executiva o facto de se realizar uma greve no BCP, mesmo que sem qualquer expressão ou impacto, é algo que não nos orgulha", sublinha o responsável que, logo de seguida, se afirma como sindicalizado e que não vê os sindicatos nem a comissão de trabalhadores como inimigos ou adversários.No mês passado, Miguel Maya indicou que o banco vai avançar com o despedimento coletivo de 62 trabalhadores de 10 áreas, tendo conseguido chegar a acordo com