BCP avança para despedimento coletivo de 62 trabalhadores

Miguel Maya, CEO do Millennium BCP, enviou esta sexta-feira uma mensagem a todos os colaboradores do banco a indicar que a empresa vai avançar formalmente com um procedimento de despedimento coletivo. Na comunicação a que o Negócios teve acesso, o responsável adianta que o processo abrange "10 áreas/direções e um total de 62 trabalhadores".



"Apesar dos esforços efetuados não foi possível, como se pretendia, concluir este processo exclusivamente pela via negocial", indica Miguel Maya, que indica que a preferência da empresa era a de resolver a situação pela via do mútuo acordo.





Leia Também Sindicatos bancários avançam com greve devido a despedimentos no BCP

"Apresentámos as condições financeiras que considerámos exequíveis aos trabalhadores identificados para o efeito, incorporámos sugestões que recebemos ao longo das interações com a Comissão de Trabalhadores e Representantes dos Sindicatos e falámos com toda a organização sempre com transparência", refere. Contudo, "era imprescindível assegurar que a redução do quadro de pessoal fosse alinhada e compatível com as necessidades efetivas do banco."Adiantando que a via negocial resolveu a situação de 80% dos trabalhadores abrangidos, ficou a faltar um total de 62 trabalhadores de 10 áreas, que avançam agora para o procedimento de despedimento coletivo."Os trabalhadores abrangidos por este procedimento foram envolvidos na fase prévia de negociação e serão individualmente informados através de comunicação específica da direção de recursos humanos, sendo que toda a documentação necessária, tal como a indicação dos motivos para o despedimento e os critérios de identificação dos trabalhadores abrangidos, será hoje enviada à Comissão de Trabalhadores", pode ler-se.O processo seguirá agora os trâmites legais, terminando Miguel Maya a reconhecer o esforço de todos, durante esta fase complicada do BCP. "Após concluirmos esta etapa muito difícil da vida do banco estaremos mais bem preparados para continuar a trilhar o caminho do sucesso sustentável, o qual, com o esforço de muitos, dos que ficam, mas também de trabalhadores que agora saem, temos conseguido prosseguir."



Esta tarde, os seis sindicatos do setor bancário anunciaram, após terem reunido com a administração do BCP, que vão avançar com uma greve conjunta contra os despedimentos no banco. A data da greve deverá ser anunciada na próxima semana.





(Notícia atualizada às 20:24)