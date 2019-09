BCP mandata bancos para emitir dívida subordinada

O BCP mandatou quatro bancos para prepararem uma emissão de dívida subordinada. A decisão de avançar ou não com a operação deverá ser tomada "em breve".

O BCP mandatou bancos com o objetivo de realizar uma emissão de dívida subordinada, com um prazo de 10 anos e seis meses. O montante potencial não foi revelado.

"O Banco Comercial Português, S.A. informa que mandatou o Credit Suisse, a Goldman Sachs International, o JP Morgan e o Millennium BCP para atuar enquanto Joint Lead Managers no contexto de uma potencial emissão de títulos de dívida subordinados", revela a instituição liderada por Miguel Maya através de um comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A emissão será realizada com uma "taxa fixa, com prazo de 10 anos e 6 meses e possibilidade de reembolso antecipado, por parte do banco, uma vez decorridos 5 anos e 6 meses", esclarece o BCP. A taxa de juro swap a 10 anos está a negociar nos -0,0944% esta quinta-feira.





As emissões de dívida subordinada não são comparáveis com outras emissões de dívida sénior, uma vez que estes títulos têm um risco maior. E, consequentemente, costumam exigir um prémio maior.



"Pretende-se que a emissão venha a preencher os requisitos regulamentares necessários para poder ser classificada como instrumento de fundos próprios de nível 2."